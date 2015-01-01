أول صورة للصحفي جمال الجمل بعد إخلاء سبيله

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نشر الصحفي عمرو بدر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أول صورة للصحفي جمال الجمل في منزله، بعد الإفراج عنه منتصف الليل تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيله.

وقررت النيابة إخلاء سبيل الكاتب الصحفي جمال الجمل، في اتهامه بالقضية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا باسم "مكملين 2″.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اتهامهما بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن قوات الأمن أفرجت منذ قليل، عن المتهمين بعدما تبين عدم اتهامهم بأي قضايا أخرى.

وتدور وقائع القضيتين محل الاتهام في مشاركة المتهمين جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التوصل الاجتماعي.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في أوقات سابقة متباينة لصدور قرار من النيابة بظبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في القضية محل التحقيقات.