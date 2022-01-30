رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأمريكي

يرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، أن الدوري السعودي أفضل من نظيره الأمريكي، مؤكدًا على أنه لن يعود لأني ناد أوروبي.

نقل الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحات رونالدو، قائلًا:" الدوري السعودي أفضل من الأمريكي".

أضاف رونالدو:" أنا متأكد بنسبة 100% أنني لن أعود لأي ناد أوروبي.. فتحت الطريق للدوري السعودي، والآن كل اللاعبين يأتون إلى هنا".

تابع:" كان قراري بالانضمام للأندية السعودية حاسمًا بنسبة 100%، لجلب أفضل اللاعبين.. إنها حقيقة".

أشار:" عندما انتقلت إلى يوفنتوس كان الدوري الإيطالي قد مات، وبعد ذلك بعد توقيعي.. تم أحياؤها، أينما ذهب كريستيانو رونالدو فإنه يولد اهتمامًا كبيرًا".

أوضح رونالدو:" لقد انتقدوني على مجيئي للدوري السعودي، لكن ماذا حدث الآن؟ فتحت الطريق، وكل اللاعبين يأتون إلى هنا الآن".

أكد رونالدو:" في عام واحد سيأتي المزيد من أفضل اللاعبين للسعودية، في غضون عام سيتفوق الدوري السعودي على الدوري التركي والهولندي".

أتم رونالدو:" اللاعبون الذين وصلوا للدوري السعودي ليسوا مثلما قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوتا وروبن نيفيز لاعبان شابان".

وكان رونالدو قد انتقل للدوري السعودي من بوابة النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليفتح الباب بعدها أمام العديد من اللاعبين من نجوم القارة الأوروبية أمثال بنزيما وكانتي للانتقال للسعودية.

في حين فضل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتقال للدوري الأمريكي على نظيره السعودي، بعدما رفض عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي مفضلًا الانضمام لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.