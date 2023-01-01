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تعقد مناقشة رسالة دكتوراه المذيع البحرينى حازم خميس الشيخ بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان دور الأفلام الوثائقية في تشكيل قيم الانتماء الوطني لدى الجمهور البحريني دراسة تحليلية ميدانية، الأربعاء المقبل.

وتضم لجنة المناقشة الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتورة دينا فاروق أبو زيد أستاذ ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، الدكتورة شرين عمر رئيس قسم الصحافة الأخبارية بكلية الإعلام جامعة عين شمس والدكتورة شيماء عز الدين أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة عين شمس.

وقدم حازم خميس برامج تلفزيونية بتلفزيون البحرين، والعديد من البرامج الرياضية والمنوعة بالإضافة إلى المشاركة في التغطيات الوطنية ونقل الاحداث المباشرة، وخاصة البرامج التي تحمل طابع مختلف، منها القضايا الاجتماعية والبرامج الرسمية.