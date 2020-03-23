الرئيس الإسرائيلي يؤكد لبايدن سعيه للخروج من الأزمة الحالية في إسرائيل

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أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه ملتزم بإيجاد حل للتوترات الحالية في إسرائيل والمخاوف الأمريكية إزاء الإصلاح القضائي المقرر.

وقال هرتسوج في حضور بايدن في البيت الأبيض اليوم: "الديمقراطية الإسرائيلية سليمة وقوية ومرنة".

وأضاف أن المجتمع يمر بوقف مؤلم ولحظات صعبة، "يجب أن نسعى دائما إلى إيجاد إجماع ودي". وأكد أنه ملتزم بإيجاد سبيل للخروج من "الأزمة".

وتزامنت زيارة هرتسوج لواشنطن مع احتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل اليوم ضد إعادة هيكلة القضاء من جانب حكومة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.

وقد أصبح مسار حكومة نتنياهو اختبارا للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية في الأشهر الماضية. وقد طمأن بايدن هرتسوج بأن الصداقة بين البلدين في رأيه "لا يمكن ببساطة تحطيمها"

وقال الرئيس الأمريكي: "التزام أمريكا إزاء إسرائيل قوي ومتين".