القوات البحرية تستقبل وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية

استقبلت قيادة القوات البحرية، وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية للتعرف على ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات وإمكانيات تؤهلها لتنفيذ كل المهام التى توكل إليها تحت مختلف الظروف.



يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كل المؤسسات المدنية من خلال تنفيذ العديد من الزيارات لتشكيلاتها ووحداتها.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية الحدود البحرية المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تفقد الوفد عددا من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للتعرف على آخر طفرات التسليح بالقوات البحرية.

وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة وفد نقابة الصحفيين، مشيراً إلى الدور بالغ الأهمية للإعلام من خلال رسالته السامية فى نقل الأحداث بكل شفافية وتوضيح الحقائق للرأى العام وزيادة الوعى لدى المواطنين بكل ما يدور حولهم فى مختلف القضايا والموضوعات.

ومن جهتهم، أعرب الوفد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على تنظيم تلك الزيارة لإتاحة الفرصة للتعرف على ما وصلت إليه القوات البحرية من تطوير وتحديث للقدرات والإمكانيات وفقاً لأحدث نظم التسليح العالمية.