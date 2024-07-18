محافظ قنا للصحفيين: دوركم محوري فى دعم جهود التنمية ومواجهة الشائعات

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، احترامه وتقديره لمهنة الصحافة والإعلام، وكذا إيمانه الكبير بالدور الذي تؤديه الصحافة في تعزيز ونشر الوعي، وتبنى القضايا الوطنية، ومواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن دور الصحافة والإعلام تكاملى مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من خلال تسليط الضوء على جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، بجانب دورها فى نقل آراء المواطنين بكل موضوعية؛ باعتبار الصحافة و الإعلام عين المواطن..

وأشار محافظ قنا، أن علاقته برجال الصحافة والإعلام ستقوم على الالتزام بإتاحة المعلومات، بجانب المصارحة والشفافية لمساعدتهم فى نقل المعلومة كاملة بما يخدم قضايا الوطن ويلبي رغبات المواطنين فى المعرفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا مع الصحفيين والإعلاميين النقابيين والمعتمدين بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، لمناقشة آليات التعاون في المرحلة المقبلة.

وأوضح محافظ قنا، الدكتور خالد عبدالحليم؛ على عقد اجتماع دوري بصفة أسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين، لعرض ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة المقترحات والقضايا والمشكلات الجماهيرية التي يعرضها رجال الصحافة والإعلام، بكل موضوعية، والعمل على تذليل كافة العقبات من أجل النهوض بحياة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وقال، إن مكتبه مفتوح للجميع، كما أن منهجيته فى العمل تعتمد على الجولات الميدانية والتواجد فى الشارع، للاستماع إلى المواطنين، والتعرف على المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها، لتلبية طموحات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في شتى القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ قنا، أنه وجه برصد كافة شكاوى المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي والعمل على حلها فى إطار القانون، مشيرًا إلى أن مشكلات القطاع الصحي تأتي على رأس أولويات العمل، لتحسين مستوى الخدمات داخل المستشفيات والوحدات الصحية، معلنًا أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان على تجهيز 36 وحدة صحية جديدة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودخولهم الخدمة خلال شهر أغسطس المقبل.

فيما أكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، على الدور المحوري للصحافة والإعلام، فى دعم جهود الدولة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إيمانا بأهمية ونبل رسالة الإعلام في صناعة محتوى هادف وذو مصداقية يسهم في الدفع بمسارات التنمية على أرض المحافظة.

وفى نهاية اللقاء استمع محافظ قنا، إلى رؤية ومقترحات الصحفيين والاعلاميين، والتي من شأنها تحقيق التكامل مع الأجهزة التنفيذية، كما ناقش عددًا من المشكلات الجماهيرية التي تعلقت في مجملها بقطاعات الصحة ومياه الشرب والطرق، مضيفا بأنه حريص على تذليل أى عقبات والتعامل المباشر مع أى مشكلة لإزالة أسبابها حتى يشعر المواطن بالتغيير الإيجابي.