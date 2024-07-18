التضامن: تقديم مساعدات بقيمة 34 مليون جنيه لإجمالي 25500 مستفيد ومستفيدة من الأولى بالرعاية

استعرضت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن جهود المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الجارى عن الفترة من الأول من يناير لعام ٢٠٢٤ وحتي ٣٠ يونيو الماضي.



وأشار التقرير إلى تقديم المؤسسة مساعدات مالية وعينية بإجمالي 34 مليون جنيه لإجمالي 25.521 مستفيداً ومستفيدة على مستوى المؤسسة وفروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية من الفئات الأولى بالرعاية، حيث تنوعت المساعدات العينية التي قدمتها المؤسسة ما بين المنح المالية في المناسبات المختلفة من شهر رمضان والأعياد وشراء أجهزة تعويضية للمستحقين والمساهمة في إجراء عمليات جراحية ومساعدات الدفعة الواحدة.



وأوضح التقرير استقبال المؤسسة 376 طلب مساعدة عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وتم بحثهم وتقديم المساعدة اللازمة وفق انطباق المعايير والشروط، وحول أنشطة التمكين الاقتصادى للمؤسسة، فقد تم تقديم ما يقرب من 3 ملايين و261 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري لتنفيذ الأنشطة الخاصة بدعم الأنشطة المستدامة لتعزيز الاتاحة لتعليم الأطفال ومحاربة عمالة الأطفال وتحسين سبل العيش والتمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.



ومن خلال مشروع الاستجابة لتفشي فيروس كورونا في مصر المنفذ بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم تقديم ما يقرب من 13 مليون جنيه، حيث يستهدف المشروع تجهيز 18 منشأة رعاية صحية بديلة، وتنفيذ نظم حماية اجتماعية مربوطة إلكترونيا ومتكاملة، لتعزيز كفاءة وخدمات الحماية الاجتماعية ، لتمكين النساء الأولى بالرعاية والمعيلات اقتصادياً لتعزيز قدراتهن علي الصمود أثناء تداعيات أزمة كوفيد19.



وتتميز المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة للوزارة بانتشار فروعها في كافة محافظات الجمهورية وتعمل علي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً، حيث تهدف إلى معاونة الأسر مادياً واجتماعياً وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية.



وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.