رئيس مجلس النواب: راجعنا برنامج الحكومة بدقة وتمعن وأجرينا نقاشات معمقة حول تفاصيله

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قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لن يألُ جهدًا للقيام بالمهام الدستورية المنوطة؛ لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات مواطنيه.

وأضاف خلال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، صباح الخميس، أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، واصلت الاجتماعات خلال الأيام الماضية، بكامل تشكيلها؛ أغلبية ومعارضة.

وأشار إلى أن «التشكيل ضمن مزيدًا من التنوع في الخبرات والتخصصات»، لافتًا إلى أن «اللجنة اضطلعت بمهمتها النبيلة بجدية منقطعة النظير».

وأكمل: «اللجنة اضطلعت بمهمتها في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني، وشهدت اجتماعاتها حضور الوزراء ونوابهم، مما أتاح نقاشات معمقة حول كل تفاصيل البرنامج؛ لضمان فهم شامل ودقيق لكل جوانبه».

ولفت إلى أن «اللجنة راجعت برنامج الحكومة بدقة وتمعن، متخذة من الشفافية والإخلاص منهجا لها».

واستطرد: «ما قامت به اللجنة نموذج يحتذى به في كيفية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، معربًا عن تقديره وامتنانه لأعضاء اللجنة والوزراء ونوابهم وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل القيم.

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة، اليوم الخميس، للتصويت على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.