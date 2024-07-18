وزير الطاقة التركي يعلن عزم بلاده التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، عزم بلاده التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.

وبحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، قال بيرقدار، إن سفينة «الريس عروج» للأبحاث ستتوجه إلى الصومال (من أجل عمليات التنقيب) مع سفن الدعم، في نهاية سبتمبر المقبل.

وأمس الأربعاء، وقعت النيجر وتركيا على «إعلان نيات» ثنائي بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.

ويهدف الإعلان إلى «دعم وتشجيع الشركات التركية في تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي النيجرية».

ونص الاتفاق الموقع على هامش اجتماع تركي - نيجري رفيع بالعاصمة نيامي، على المزيد من الحوار بين المؤسسات والشركات ذات الصلة في البلدين.