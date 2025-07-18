رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مساء اليوم، جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة؛ لتفقّد سير العمل، والوقوف على مستوى الأداء داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور محمد طه، مدير مستشفى القلب والصدر، وعدد من قيادات القطاع الطبي، حيث شملت الزيارة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، إضافة إلى غرف المرضى.

وأكد الدكتور عصام فرحات، خلال جولته، أهمية توافر الرعاية الصحية الكاملة للمرضى، وضرورة التزام الأطقم الطبية بمعايير الجودة والانضباط، مشددًا على أن تقديم خدمة طبية آمنة ولائقة يُعد من أولويات الجامعة، في إطار دورها المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة.

كما استمع رئيس الجامعة إلى شكاوى وملاحظات عدد من المترددين على المستشفى، موجّهًا بضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات تواجه تقديم الخدمة، والعمل على تحسين بيئة العمل داخل المستشفى، بما يضمن راحة المرضى ورضاهم.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يُجريها رئيس الجامعة لمستشفيات الجامعة ووحداتها الطبية، لمتابعة الأداء الميداني، وضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمحافظة المنيا.