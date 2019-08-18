القبض على تاجر مخدر «الأيس» بمحور جوزيف تيتو بالنزهة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشرف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على شخص بحوزته 17 كيلو جرام من مخدر الأيس، بمحور جوزيف تيتو.

وكان ضابط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى، بشارع جوزيف تيتو بالنزهة اشتبه بمستقلى إحدى السيارات الأجرة، وباستيقافها وفحص مستقليها ضبطت "ع.م" 35 سنة، سائق، وعثر بحوزته 17 كيلو جرام، من مخدر الأيس، وهاتفين محمول، وألف جنيه.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي، من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأقر بعدم علم قائد السيارة بذلك.