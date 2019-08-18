وزير النقل والسفير المكسيكي بالقاهرة يبحثان التعاون المشترك

استقبل وزير النقل كامل الوزير، السفير المكسيكي بالقاهرة خوسيه أوكتابيو تريب؛ لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

أكد سفير المكسيك الاهتمام الكبير بالتعاون مع مصر في عدد من المجالات، ومنها النقل وتبادل الخبرات في هذا المجال، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في مصر، والذي كان من أبرز نتائجه تقدم ترتيب مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية في مجالات السكك الحديدية والطرق والموانئ البحرية، وكذلك التقدم الكبير في قطاع النقل بالمكسيك وخاصة في مجال النقل الحضري؛ حيث تعتبر المكسيك من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأشار وزير النقل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي، حيث يتم التوسع في إنشاء خطوط شبكة مترو الأنفاق، وكذلك بدء العمل في القطار المكهرب، والتعاقد على تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر، وكذلك الاهتمام بتحديث أسطول الأتوبيسات سواء العامة أو الخاصة بشركات النقل الجماعي، وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات الصديقة للبيئة، وذلك لإحداث نقلة كبيرة بها تعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وتابع: وكذلك الاهتمام بمجال إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات (BRT) في حارات منفصلة لتلك الخطوط، والتي تتميز بسعة نقل كبيرة، والتي ستكون أساس زيارته الأسبوع القادم إلى المكسيك التي لها تجربة رائدة في هذا المجال.

وأشار سفير المكسيك إلى أن جدول زيارة وزير النقل المصري في المكسيك يتضمن -إلى جانب اطلاعه على منظومة النقل الحضري وأتوبيسات "BRT" بالعاصمة المكسيكية- لقاءات مع وزير النقل المكسيكي وعدد من المسئولين الحكوميين لبحث التعاون المشترك.