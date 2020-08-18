تحرير 37 مخالفة تموينية لمحال تجارية بدون ترخيص في أبوقرقاص بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس، وظاهرة احتكار المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على جميع القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن تحرير 37 مخالفة تموينية لمحال تجارية بدون ترخيص، كما تم التحفظ على كمية من الآيس كريم قبل طرحها للمواطنين، حيث تم سحب عينة لإرسالها للمعامل التابعة لمديرية الصحة للتأكد من سلامتها وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.