ضبط مكتبة بالبحيرة تزور المحررات والأختام الحكومية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مالك مكتبة للأدوات المكتبية والتصوير لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال تزوير المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة من راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

واتخذ المتهم من مكتبته الكائن مقرها بمدينة كفر الدوار بدائرة القسم وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى وضبط بالمكتبة المُشار إليها (جهاز لاب توب ، طابعة ألوان ، ووحدتي تخزين معلومات ، هاتف محمول) .

وتبين ، عقب فحص هذه الأدوات فنياً، أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى على العديد من المستندات والأوراق الممهوره بخاتم شعار الجمهورية المقلد ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.