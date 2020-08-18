فرانس برس: اعتقال رئيس الجمهورية المالي ورئيس الوزراء

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» في خبر عاجل، منذ قليل، بأنه تم اعتقال رئيس جمهورية مالي، ورئيس الوزراء، وذلك بحسب أحد قادة التمرد.



وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن حدوث تمرد لمسلحين في مالي، موضحة أنه حدث «تمرد لمسلحين وتبادل إطلاق نار» في مدينة كاتي وهي منطقة تمركز قوات تبعد عن العاصمة باماكو بنحو 15 كيلومترًا.



وأضافت وزارة الخارجية الألمانية، أنه كانت هناك اضطرابات أيضًا في باماكو نفسها.



يذكر أن عدة سفارات، من بينها سفارتي فرنسا وأستراليا، حذرت من اضطرابات في مالي، وأوصت مواطنيها بالبقاء في المنزل.



يشار إلى أن مالي الواقعة في غربي أفريقيا تواجه أزمة سياسية منذ شهور، كما أن بها عدة جماعات إرهابية نشطة.



ويشارك الجيش الألماني في مهمة أممية في مالي وكذلك في بعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي.