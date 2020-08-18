 الخارجية الألمانية تعلن عن تمرد مسلحين وتبادل إطلاق نار في مالي - بوابة الشروق
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الخارجية الألمانية تعلن عن تمرد مسلحين وتبادل إطلاق نار في مالي

باماكو/برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 6:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 6:42 م

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن حدوث تمرد لمسلحين في مالي.

وأوضحت الوزارة بالعاصمة برلين، أنه حدث "تمرد لمسلحين وتبادل إطلاق نار" في مدينة كاتي وهي منطقة تمركز قوات تبعد عن العاصمة باماكو بنحو 15 كيلومترا.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية، أنه كانت هناك اضطرابات أيضا في باماكو نفسها.

يذكر أن عدة سفارات، من بينها سفارتي فرنسا وأستراليا، حذرت من اضطرابات في مالي، وأوصت مواطنيها بالبقاء في المنزل.

يشار إلى أن مالي الواقعة في غربي أفريقيا تواجه أزمة سياسية منذ شهور، كما أن بها عدة جماعات إرهابية نشطة.

ويشارك الجيش الألماني في مهمة أممية في مالي وكذلك في بعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي.

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