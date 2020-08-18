 ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في أمريكا إلى 5 ملايين و438 حالة - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في أمريكا إلى 5 ملايين و438 حالة

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 9:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 9:35 ص

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 ملايين و438 ألفا و325 حالة، وذلك عقب تسجيل 35 ألفا و112 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة -وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 170 ألفا و497 حالة، وذلك عقب تسجيل 445 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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