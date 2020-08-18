القوى العاملة: دعم مادى ومعنوى من عمال مصر لأشقائهم في لبنان

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التقى الكيميائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وأمين عام الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد العام اللبنانى، الدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالى العام.

جاء ذلك بحضور قيادات الاتحاد ورؤساء النقابات العامة اللبنانية، ووفد الاتحاد العربى بحضور محمود فخر الدين، وعضو المجلس التنفيذى قاسم زهور وذلك لتقديم الدعم والمؤازرة للاتحاد العمالى اللبنانى نظرا لما يمر به لبنان من أحداث مؤسفة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وشهد عماد حمدى الملحق العمالى بالسفارة المصرية بلبنان، وشرين سيد عبد الجواد، على الطبيعة ما خلفه انفجار مرفأ بيروت من آثار بأجزاء كبيرة بالمبنى وتهشم الزجاج به.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان - وفقا لبيان صحفى - تقرير عاجلا اليوم، بذلك من الملحق العمالى بالسفارة المصرية بلبنان.

وكان رئيس الاتحاد العمالى العام اللبنانى قد رحب فى بداية اللقاء بعماد حمدى الملحق العمالى، مؤكدا دور مصر الريادى فى مؤازرة أشقائها العرب، خاصة فيما يمر به لبنان فى ظل الظروف الراهنة.

ومن جانبه أعرب"حمدى" عن خالص تعازيه للشعب اللبنانى فى ضحايا المرفأ وتضامن ودعم النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات والاتحاد العام لعمال مصر للاتحاد العمالى اللبنانى، وقدم درع الاتحاد العربى ودعم مادى للاتحاد العمالى العام اللبنانى.

وكشف حمدى عن أن هناك وفدا نقابيا سيصل إلى لبنان قريبا للتضامن مع الاتحاد العام اللبنانى.

ومن جانبها أعربت الملحق العمالى عن تضامن وزارة القوى العاملة والوزير محمد سعفان، مع الاتحاد العمالى العام اللبنانى استمرارا لدعم السفارة المصرية للشعب اللبنانى من خلال الاتحاد العمالى العام اللبنانى.