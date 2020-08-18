مدبولي يوجه بضرورة توافر المنتجات البترولية في المدن الساحلية

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ عدد من ملفات الوزارة، والاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع البترولية، وكذلك متابعة مستجدات موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، على الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع البترول، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في النهوض بالاقتصاد القومي، ودفع عجلة التنمية، ولاسيما خلال المرحلة الحالية.

واطمأن مدبولي على توافر أرصدة كافية من المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادة المخزون منها، موجها بضرورة توافر المنتجات البترولية المختلفة في المدن الساحلية في فترة الإجازات، والمصايف.

كما تابع رئيس الوزراء مستجدات موقف المشروعات الجاري تنفيذها، بالتعاون مع كبرى شركات البترول العالمية، والتي من شأنها تحقيق مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، حيث سلّط المهندس طارق الملا الضوء على أحد المشروعات الحالية، التي شهدت تقدما ملموسا في مراحل تنفيذها، مشيرا في ضوء ذلك إلى أحدث المشروعات المقترحة والذي يتمثل في مشروع البتروكيماويات بمدينة العلمين، بمحافظة مطروح.

وأكد وزير البترول أن هذا المشروع سيُسهم في توفير منتجات بتروكيماوية متخصصة ومنتجات بترولية، لافتاً إلى أنه سيتم استغلال إنتاج المشروع لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض منه.