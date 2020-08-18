سعد الحريري يعلق على قرار المحكمة الدولية في اغتيال والده

قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، اليوم الثلاثاء، إنه لن يستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة رفيق الحريري، وأنه لن تتم المساومة على دمائه.

وأضاف الحريري، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب حضوره النطق بالحكم بقضية اغتيال والده، "عرفنا الحقيقة اليوم ونحتاج لتحقيق العدالة"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وتابع "لن نساوم على دماء الحريري وعلى هوية لبنان، ولن نقبل بجعل لبنان مرتعًا للقتلة والإفلات من العقاب، ولن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري.. هدف اغتيال الحريري هو تغيير وجه لبنان، واضح أن شبكة المنفذين من حزب الله، وعلى هذا الأخير التعاون بعد قرار المحكمة الدولية".

وأوضح أن المحكمة الدولية أثبتت نزاهتها ومصداقيتها، مضيفا "نقبل حكم المحكمة الدولية ونريد العدالة.. ولّى زمن استخدام الجريمة بالسياسة من دون عقاب".

كما تحدث الحريري عن انفجار مرفأ بيروت، بالقول "العدالة بانفجار بيروت مطلب جميع اللبنانيين.. نطالب بالعدالة للضحايا الذين سقطوا في الحادث".

يشار إلى أن قضاة المحكمة الخاصة بلبنان دانوا، المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.