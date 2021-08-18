الزراعة: جمع عينات غذائية من الأسواق والمزارع للتأكد من سلامة استخدام المبيدات

قالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، إن المزود بكل القدرات البشرية والتكولوجية لتقدير الملوثات المختلفة في الأغذية.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن هذه الجهود تشمل الأغذية المعدة للتصدير أو الشحنات الواردة للدولة، موضحة أنه يتم جمع عينات خضروات وفاكهة من الأسواق عبر مشروع "الرصد الوطني".

وأشارت إلى أن الرصد يتم حاليًّا للعام الثالث على التوالي، للوصول إلى خريطة بيانات واضحة ومحددة للتعرف على المبيدات التي توجد بنسب متجاوزة، والمبيدات التي تكون غير مُسجلة ولا يُوصَى بها على بعض المحاصيل.

وأفادت بأن هذا الرصد يتيح إمكانية التعرف على المناطق التي لا تلتزم بالتوصيات وتلك التي تشهد حالة غش أو تهريب للمبيدات، مشيرة إلى أنه حال رصد أي مخالفة تبدأ لجنة المبيدات والآفات في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وأكّدت أن هناك برنامجًا للرصد من المزارع، وبدأ قبل أربعة أشهر، ويعتمد على الرصد من المزارع نفسها وليس فقط الأسواق، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في هذا الإطار للتعرف على مصدر المخالفة حال وجودها وإرشاد صاحب المزرعة بذلك.

وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت قبل أيام، إجراء بحث حول استخدام أشعة جاما لحفظ ووقاية الغذاء الذي سيتم تخزينه أو شحنه للتصدير لفترات طويلة تتراوح مابين الشهرين أو أكثر وذلك لتثبيط فطري الأسبرجلس فلافوس والأسبرجلس أوكراشياس والذي ينتج من خلالهما أخطر السموم الفطرية والتي تعتبر من أهم مسببات السرطان للإنسان وخاصة سرطان الكبد والكلية، بالإضافة إلى تثبيطها للجهاز المناعي فضلاً عن كونها سبباً في حدوث طفرات وراثية وتشوهات خلقية.