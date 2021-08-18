التشيك: وصول ثاني طائرة إجلاء عسكرية من أفغانستان

أعلن مسئولون تشيكيون، وصول ثاني طائرة إجلاء عسكرية إلى العاصمة التشيكية "براغ" قادمة من كابول وعلى متنها 87 راكبا.

وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الأربعاء، أن الطائرة كانت تقل أيضا السفير التشيكي لدى أفغانستان، جيري بالون، الذي كان يشرف شخصيا على جهود الإجلاء، فيما من المقرر أن تناقش لجنة الأزمات بوزارة الخارجية مصير الأفغان الذين تم إجلاؤهم بالفعل في اجتماع سيعقد في وقت لاحق اليوم.

وكانت جمهورية التشيك قد قررت إجلاء دبلوماسييها من كابول في ظل الأزمة التي تشهدها أفغانستان، فيما أعلن وزير الخارجية التشيكي، جاكوب كولهانيك، أن عملية الإجلاء ستستمر.