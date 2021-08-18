انتهاء المحادثات الأولى للحكومة الألمانية وطالبان دون نتائج

انتهت المحادثات الأولى للحكومة الألمانية مع حركة طالبان حول إجلاء موظفين محليين أفغان، دون إحراز نتائج.

وفي أعقاب جلسة للجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة الألمانية، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مساء اليوم الأربعاء :" لم نتلق حتى الآن تعهدات تأمين موثوقة بأن طالبان ستسمح لمواطنين أفغان بالمرور بشكل حر إلى المطار".

كان ماس أرسل الدبلوماسي الألماني الخبير في شؤون أفغانسان ماركوس بوتسل إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء لكي يبحث مع مفاوضي طالبان مسألة الموظفين المحليين.

وكان من المفترض أن يتم إرسال بوتسل إلى كابول في أغسطس الجاري كسفير جديد لألمانيا في أفغانستان قبل أن تتغير الظروف الميدانية على الأرض والتي انتهت باستيلاء طالبان على السلطة.

وأجرى بوتسل محادثاته الأولى مع مفاوضي طالبان في الدوحة اليوم، ومن المنتظر استئناف المحادثات غدا الخميس.