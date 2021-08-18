عبد الحفيظ يتحدث عن غياب الـ«var» وضغط المباريات وعدم تكافؤ الفرص

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن التعادل السلبي أمام طلائع الجيش نتيجة ‏غير مرضية، لكن الأهلي لم يحصل على حقه في المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق خسر نقاطًا في مشوار الدوري كانت كفيلة أن تحسن من ‏الموقف الحالي.‏

وأضاف مدير الكرة: «الأهلي لم يحصل على حقه في مباراة طلائع الجيش، حكم الفار محمود ‏بسيوني سبق أن احتسب ضد الأهلي ضربة جزاء غير صحيحة على الإطلاق، واليوم كان ‏يجب أن يستدعي الحكم إبراهيم نور الدين للتأكد من رأسية ياسر إبراهيم وتجاوزها خط ‏المرمى ولكن هذا لم يحدث. لا أسوق مبررات ولكن لم نحصل على حقنا والدوري بطولة ‏مهمة وغالية. نعانى من أمور غير منطقية، في ٣٢ لقاء الفار لم يفعل معنا سوى في ‏‎3‎‏ أو 4 ‏لقاءات على أقصى تقدير. نشعر بالأسف على التعادل اليوم. نعتذر عن بعض المباريات ‏التي كانت في المتناول، وأخشى من المفاجآت في مواعيد مباريات كأس مصر».‏

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي تعرض لإجهاد شديد بسبب تغيير الملاعب، وقام بعدد من ‏التنقلات غير الطبيعية. فالأربعاء الماضي كنا في الإسكندرية ثم السبت في القاهرة ثم اليوم ‏في السويس وبعدها في الإسكندرية لملاقاة المصري ثم الجونة.‏

وتساءل مدير الكرة: «عن أي تكافؤ فرص نتحدث؟ لعبنا ٩ مباريات في رمضان ولم يحدث ‏تكافؤ فرص معنا. الأهلي خاض 17 مباراة كل 48 ساعة في البطولة رغم مشاركته في ‏إفريقيا». ‏

وواصل عبد الحفيظ كلامه: «تعرضنا لضغط شديد وكان علينا أن نلعب مباراة كل ٤٨ ‏ساعة. ولا أحد يتحمل مثل هذا الضغط والتعديلات المباغتة لا تحتمل».‏

وأضاف أيضًا: «وارد أن تتفاجأ بتسكين مباراة الفريق في كأس مصر خلال التوقف الدولي. ‏لن نسمح بأن يكون هناك تعديلات تضر بالفريق ولن نقبل مثل هذا الضغط».‏

واختتم مدير الكرة كلامه قائلًا: «نراجع حساباتنا بشكل مستمر. لا أريد أن ينسى أحد أن هذه ‏المجموعة من اللاعبين حصلت على بطولتي إفريقيا والسوبر الإفريقي وثالث العالم في ‏مونديال الأندية، وعندما تواجد الفار كانت الأمور مضبوطة تمامًا. ننتظر مواعيد وجدول ‏احترافيين دون مفاجآت تربك الحسابات. أؤكد أنني لا ألوم إلا أنفسنا وأتحدى ليفربول أن يلعب ‏نصف مباريات الدوري كل ٤٨ ساعة».‏