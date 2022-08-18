موانئ دبي توقع عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية في السخنة باستثمارات 80 مليون دولار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن شركة التنمية الرئيسية -أحد شركاتها- قد وقعت مع شركة موانئ دبي العالمية- السخنة، عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة في السخنة.



والتقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، اليوم مع المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية- السخنة أورس مول.



وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس -في بيان- إن التوقيع يأتي بهدف إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح "موانئ دبي العالمية" على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار.



وأضافت أن المنطقة اللوجستية تستخدم لأنشطة لوجستية وتجارية وتوزيع لخدمة مستثمري المنطقة الاقتصادية، كما تستهدف توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة، وتبدأ عمليات التنفيذ للمشروع خلال الشهور المقبلة ،على أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بنهاية 2023 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار لهذه المرحلة.



وتهدف شركة موانئ دبي العالمية بهذا العقد إلى تنمية وتطوير مشروع منطقة لوجستية من خلالها يتم تقديم خدمات لوجستية وتجارية وتوزيعية وأنشطة صناعية خفيفة ذات قيمة مضافة، حيث تتعاون موانئ دبي مع إحدى الشركات العالمية بجنوب إفريقيا العاملة في مجال الخدمات اللوجستية، والتي قامت موانئ دبي بالتوقيع معها لتقديم خدمات مميزة في اللوجستيات داخل السوق المصري.



وقع العقد المهندس عبدالناصر الرفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أورس مول، المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية- السخنة.



وأضاف البيان، أنه تم خلال اللقاء بحث التعاون خلال الفترة المقبلة، ومناقشة ملفات العمل المشترك بين لمنطقة الاقتصادية وشركة موانئ دبي العالمية - السخنة بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة، لتتواكب الأعمال بما يتناسب المتغيرات العالمية.



وقالت المنطقة الاقتصادية أن الاجتماع تطرق لمناقشة الإجراءات الجمركية التي تتم وكذلك أعمال التداول والحركة الملاحية بالأرصفة، فضلاً عن بحث سبل جذب عدد أكبر من الخطوط الملاحية للميناء.