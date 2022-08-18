ننشر تفاصيل انهيار سور مضيفة مهجورة في بنها

كشفت المعاينة المبدئية لواقعة انهيار جزئى بمضيفة فى كفر الجزار في بنها، أن الواقعة عبارة عن انهيار سور لقطعة أرض على ارتفاع ٣ أمتار وطول ٥ أمتار بشارع البحيرة بجوار مسجد التقوى كفر الجزار وهي قطعة أرض فضاء يسميها المواطنون المضيفة.

ونتج عن ذلك إصابة وفاة طفل وإصابة شخصين تصادف مرورهما بالشارع هم «أ ت»١٢ سنه ومصاب بجرح بالرأس وتوفي أثناء إسعافه و«أ س» ١٩ سنة مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم و«م ح» ٤٠ سنه ربه منزل ومصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى بنها العام.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم عمل كردون وتم إخطار مجلس المدينة ومركز بنها، وكان طفل 12 عامًا لقي مصرعه وأصيب شخصان آخران إثر انهيار جزئى لـ «مضيفة» بقرية كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية حيث تصادف وجودهم بالمكان أثناء انهيار جزء من المضيفة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

تلقت شرطة النجدة إخطارًا من الوحدة المحلية بكفر الجزار، بانهيار جزئى لـ «مضيفة» بقرية كفر الجزار بمدينة بنها، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وإدارة الإشغالات والأزمات والإسعاف، وتبين أن المضيفة شهدت انهياراً جزئى لها وباقى جزءاً آخر سيتم إزالته حفاظا على أرواح المواطنين.

وتم فرض كردون أمنى حول المكان المنهار لمنع المرور بجواره، وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة محل الانهيار، ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

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