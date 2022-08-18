قال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن غرامة الـ20 ألف جنيه على المطرب أحمد سعد بسبب استخدامه "الفلاشة" في إحدى حفلاته تأتي للمرة الثانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أن قرار منع الغناء بالفلاشة يهدف إلى مواجهة البطالة التي أصابت الموسيقيين، وإتاحة الفرصة لعمل العازفين.

وأشار إلى أن هذا الأمر يوضح الفارق بين المطرب وغير المطرب وفق تعبيره، واصفا المطرب محمد فؤاد (الذي عوقب بالقرار نفسه) بأنه يمثل تاريخا، ووصف سعد بأنه نجم كبير.

وتابع: "النجوم الكبيرة انصاعت للقرار.. (فؤاد وسعد) أكدوا التزامهم بقرار النقابة وده شيء كويس جدا".