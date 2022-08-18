تايلاند تسجل 2143إصابة و29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 2143 إصابة و29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2023 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 628 ألفا و200 حالة إصابة، من بينها مليونان و 404 آلاف و765 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و576 ألفا و263 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و944، منذ بدء الجائحة.