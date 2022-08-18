إصابة لاشين في الركبة خلال ودية رجال يد الأهلي وأتليتكو بلد الوليد

تعرض محمد لاشين لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لإصابة قوية في الركبة، خلال مباراة الفريق الودية أمام أتليتكو بلد الوليد التي جمعت الفريقين بمعسكر إسبانيا. وتعرض لاشين للإصابة خلال إحدى الكرات المشتركة، ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وحرص الجهاز الطبي للفريق على خروج اللاعب ، ويخضع للملاحظة الطبية قبل القيام بفحوصات دقيقية لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.

ويقام معسكر الفريق في إسبانيا من 16 إلى 23 أغسطس الجاري، قبل السفر إلى البوسنة لخوض 4 مباريات في البطولة الودية التي تقام هناك خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الجاري.

وحرص الإسباني دانيال جوردو، المدير الفني للفريق، على تجهيز اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد من خلال الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة، في ظل خوض الفريق منافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» في المملكة العربية السعودية.