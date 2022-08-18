محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين بـ43 ميدالية في بطولة الكاراتيه المفتوحة

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة الفائزين بالميداليات الثلاثة في مسابقة الكاراتيه، والتي أقيمت على مدار يومين، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى أهمية تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

وأشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ والاهتمام المستمر الأبطال الرياضيين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، مقدماً التهنئة لهم.



وحصل أبطال مركز شباب فرج الكبرى وسد خميس على 26 ميدالية كاتا و 17 ميدالية كومتيه في بطولة كفر الشيخ المفتوحة للكاراتيه، والفائزين هم عبد الله الحايس ذهبية الكوميتيه فوق 18 سنة وزن 76ك، شهد إبراهيم ذهبية الكوميتيه 17 سنة وزن 55ك، ضحى عصمت. ذهبية الكوميتيه 15 سنة وزن 55ك، يمني سامي السيد. ذهبية الكاتا وبرونزية الكوميتيه 14 سنة وزن 54ك، زياد رضي متولي ذهبية الكوميتيه وفضية الكاتا 16، محمد حسام فضية الكوميتيه برونزية الكاتا تحت 8 سنوات يوسف حسام برونزية الكاتا وبرونزية الكوميتيه تحت 10 سنوات، البراء أحمد برونزية الكوميتيه تحت 9 سنوات، معاذ أحمد برونزية الكوميتيه تحت 11 سنة، يوسف أبو المعاطي. فضية الكوميتيه تحت 16 سنة وزن 60 ك، محمد إبراهيم برونزية الكوميتيه 14 سنة وزن 59ك، أسامة متولي برونزية الكاتا تحت 7 سنوات، يوسف محمد فضية الكوميتيه تحت 11 سنة، إبراهيم السيد زيان فضية الكاتا متقدمين 10 سنوات أقيمت البطولة بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب. كفر الشيخ.