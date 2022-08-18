مقتل جندي وإصابة 4 آخرين من الجيش اليمني خلال حملة أمنية في محافظة لحج

أعلنت القوات المسلحة اليمنية الجنوبية، مقتل جندي على الأقل من قواتها وإصابة 4 آخرين خلال تنفيذ حملة أمنية واسعة؛ لملاحقة عناصر إجرامية في مديرية حالمين ردفان في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وذكرت القوات -في بيان، أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الخميس- أنه تم ضبط 5 عناصر إجرامية فيما لا تزال يتم تعقب زعيم العصابة المسلحة ومعه عدد من العناصر بعد أن فروا لسلاسل جبلية قرب "حبيل ريدة" جنوبي اليمن.

وأضافت أن العصابة المسلحة يقودها عنصر إجرامي يدعى "ماجد رشدة" متورط في إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وقطع الطرقات في ردفان، إلى جانب التهديد بإحراق مقر السلطة المحلية الشرعية في المديرية.

وأهاب البيان باليمنيين الإبلاغ عن أي عناصر خارجة عن القانون ومثيري الفوضى الذين يحاولون زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة في رباعيات ردفان، مؤكدا أن القوات الجنوبية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن ردفان والجنوب.