 فرنسا تسجل 49 ألفا و149 إصابة جديدة بكورونا و178 وفاة - بوابة الشروق
الخميس 18 أغسطس 2022 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

فرنسا تسجل 49 ألفا و149 إصابة جديدة بكورونا و178 وفاة

باريس - د ب أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:58 ص

سجلت فرنسا 49 ألفا و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و178 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و455 ألفا و445، والوفيات إلى 154 ألفا و282.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 150 مليونا و577 ألفا و493 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك