فرنسا تسجل 49 ألفا و149 إصابة جديدة بكورونا و178 وفاة

سجلت فرنسا 49 ألفا و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و178 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و455 ألفا و445، والوفيات إلى 154 ألفا و282.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 150 مليونا و577 ألفا و493 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.