محافظ الفيوم يتابع خطة رصف الطرق بأنحاء المحافظة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن خطة رصف الطرق الداخلية والخارجية بشتى أنحاء المحافظة، موجها بسرعة استكمال الأعمال بالطرق الجاري تنفيذها، والبدء في الطرق المتوقفة بالتنسيق بين مختلف شركات المرافق والجهات ذات الصلة، فى أسرع وقت ممكن للحد من الكثافات وتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، والمهندس محمد مصطفى مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق بالفيوم، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية، وممثلين عن المديريات الخدمية وشركات المرافق.

وتناول الاجتماع، استعراض أهم الطرق داخل وخارج محافظة الفيوم التى يتم رصفها، ورصد الاحتياجات لسرعة الانتهاء من أعمالها، تيسيراً للحركة وتقليلاً للكثافات المرورية، كما استمع المحافظ لاستعرض مسئولي الطرق بشأن الموقف التنفيذي لأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على مسئولي الهيئة العامة للطرق بالتنسيق مع الشركات المنفذة، بتحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطرق التي يجري رصفها، ووضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية على هذه الطرق وتزويدها بعلامات مضيئة وحواجز تهدئة لمنع السرعات الزائدة للمركبات عليها، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بالفيوم، بإعداد المقايسات اللازمة للطرق المزمع رصفها بالخطة الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة، مشددا على أن تلك المقايسات شأن مديرية الطرق على وجه الخصوص، مؤكدا على محاسبة المقصرين والمتخاذلين قانونيا.

وأكد على إنهاء أعمال شركات المرافق بالطرق المقرر رصفها بالخطة، وإعداد المحاضر التنسيقية بين الجهات المختصة بهذا الشأن.

وكلف محافظ الفيوم، بسرعة الانتهاء من الأعمال بمحور دار الرماد، والانتهاء من رصف شارعى بطل السلام، والسد العالى بمدينة الفيوم، لتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وكذا طريق طريق دمو بمركز الفيوم، وشارعي المرور والمصرف بمركز أبشواي، والمرحلة الأخيرة بالطريق الربع دائري بالمركز نفسه، وطريق عزبة الوقف بدائري الفيوم، وطريق بيهمو بمركز سنورس، والحوائط الساندة بطريق جبلة بالمركز نفسه، وأعمال ردم مداخل ومخارج كوبري الحيار بمنطقة كشك المرور بمركز طامية.

ووجه المحافظ، بوضع رؤية لبدائل الطرق فى عمليات الرصف، تجنباً لوجود تعارضات طارئة لأعمال شبكات المرافق بالطرق المقرر رصفها من خلال الخطة الاستثمارية، مشدداً على مدير مديرية الطرق بإفادة مسئولى الهيئة العامة للطرق والكباري، بمتطلبات الخطة الجديدة للرصف.

ووجه مسئولي المكتب الفني بإعاداد بيان تفصيلي بالطرق الجاري رصفها ولم تنته أعمالها بعد، فضلاً عن بيان بموقف شارعي الشيخة فاطمة والمرور بمركز أبشواي.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، شرحا تفصيليا لمعدلات تنفيذ كل مشروع من المشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة ضمن خطة العام المالي الحالي والبالغ عددها 72 مشروعاً، ومعوقات تنفيذ كل مشروع، والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي هذه المعوقات.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ 43 مشروعا "أسفلت وانترلوك"، والانتهاء من طبقة الأساس لعدد 31 مشروعا، وجار العمل على قدم وساق للانتهاء من جميع المشروعات الأخرى في مواعيدها المقررة.