 إيطاليا تسجل 8 آلاف و941 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 8 آلاف و941 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:43 ص

سجلت إيطاليا 8 آلاف و941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و518 ألفا و365، والوفيات إلى 174 ألفا و172.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 140 مليونا و122 ألفا و474 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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