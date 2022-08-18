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احتال مجرمون في إيطاليا على مئات الأشخاص وسرقوا منهم إجمالي 400 ألف يورو (405 آلاف دولار) عن طريق اختلاق دولة وهمية في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) وإيهام ضحاياهم بالحصول على مميزات إذا أقاموا فيها.

وذكرت الشرطة أن الجناة استدرجوا ضحاياهم بزعمهم أن معدل الضرائب هناك منخفض وأنه لا توجد تطعيمات إلزامية.

وعرفت القضية في أبريل 2021 عن طريق مداهمة في كاتنزارو، جنوبي إيطاليا، حيث فتش المحققون المقر الدبلوماسي المزعوم لـ"دولة سانت جورج المستقلة بأنتاركتيكا".

وتقدم أكثر من 700 شخص في إيطاليا للحصول على جنسية الدولة الوهمية، ودفع كل منهم ما يتراوح بين 200 و1000 يورو.

وتم غسل الـ 400 ألف يورو عبر حساب في مالطا.

وحددت الشرطة إقامة 12 شخصا في عملية على مستوى البلاد.

وتم اتهامهم بالاحتيال وتزوير المستندات والتآمر الإجرامي، من بين تهم أخرى. وتحقق الشرطة أيضا مع 30 مشتبها به آخر.