الخارجية السودانية تدعو لتصنيف الدعم السريع تنظيما إرهابيا

دعت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أمس الخميس إلى تصنيف قوات الدعم السريع "تنظيما إرهابيا".

ورحبت الخارجية السودانية بما جاء في بيان أممي عن "استخدام وحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع" في النزاع المسلح في البلاد.

ودعت المجتمع الدولي لإدانة الدعم السريع "بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية".

وفي وقت سابق، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان لها، أن "خبراء أممين عبروا عن قلقهم إزاء تقارير تكشف عن الاستخدام الوحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع" في السودان.

وقال بيان المفوضية إن التقارير "تفيد بأن النساء والفتيات قد تعرضن للاختفاء القسري وأعمال ترقى إلى الحد الذي أجبروا فيه على السخرة والاستغلال الجنسي"، حيث "احتجزت قوات الدعم السريع مئات النساء في ظروف غير إنسانية أو مهينة، وتعرضن للاعتداء الجنسي، وهن عرضة للاستعباد الجنسي".

ورحبت الخارجية السودانية بما جاء في بيان أممي عن "استخدام وحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع" في النزاع المسلح في البلاد.

ودعت المجتمع الدولي لإدانة الدعم السريع "بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية".

وفي وقت سابق، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان لها، أن "خبراء أممين عبروا عن قلقهم إزاء تقارير تكشف عن الاستخدام الوحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع" في السودان.

وقال بيان المفوضية إن التقارير "تفيد بأن النساء والفتيات قد تعرضن للاختفاء القسري وأعمال ترقى إلى الحد الذي أجبروا فيه على السخرة والاستغلال الجنسي"، حيث "احتجزت قوات الدعم السريع مئات النساء في ظروف غير إنسانية أو مهينة، وتعرضن للاعتداء الجنسي، وهن عرضة للاستعباد الجنسي".