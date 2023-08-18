شهدت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اليوم الجمعة، عقد جلسة مباحثات بين رئيس الوزراء آبي أحمد ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".



وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس دولة الإمارات إلى أديس أبابا، في زيارة رسمية.



وقال آبي أحمد، خلال جلسة المباحثات إن الزيارة "تعطي دفعاً قوياً لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتنميتها"، وفق "وام".



وأعرب آبي أحمد "عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين"، مشيدا "بجهود دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والسلام والتعايش بين شعوب العالم ودوله".



وبحث الزعيمان "مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات بما يخدم تطلعات البلدين المستقبلية لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بينهما ويسهم في دعم التنمية والازدهار لشعبي البلدين".



كما بحث الجانبان "التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وعدداً من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها" مؤكدين في هذا السياق "أهمية بناء جسور التعاون وشراكات فاعلة تسهم في تحسين جودة حياة الشعوب وازدهارها".



وحسب "وام" فقد تزينت شوارع أديس أبابا بأعلام دولة الإمارات وصور رئيسها وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في مشهد استثنائي"، بمناسبة الزيارة.



وأشار بن زايد إلى أن إثيوبيا "تعد شريكاً تجارياً مهماً للإمارات في أفريقيا حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 4ر1 مليار دولار في 2022، قائلا: "ونعمل على زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة".



وقال: "إن إثيوبيا تحظى بأهمية خاصة لدى دولة الإمارات في إطار توجهها الإستراتيجي لتعزيز العلاقات مع أفريقيا خاصة في المجالات التنموية".



وشدد على أن دولة الإمارات "مع كل ما يحقق السلام في القارة الأفريقية من منطلق نهجها الداعم للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم .. لذلك فإنها تدعم كل المبادرات والجهود الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية للأزمات في القارة"، وفق "وام".



كما رحب "بالخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق" بين مصر وإثيوبيا مؤخراً على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة.



وأعرب عن "تمنياته أن تصل هذه المفاوضات إلى حل مرضي لجميع الأطراف وبما يعزز التعاون فيما بينها .. ويدعم الاستقرار في المنطقة".



ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى حضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.



وأكد الجانبان في ختام اللقاء "حرصهما على دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية".