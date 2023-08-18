تاج الدين: مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمتحور الجديد لأوميكرون Eg5

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية ان مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمتحور الجديد لاوميكرون "Eg5" لافتا الى انه احد متحورات كورونا الجديدة.



وأوضح عوض تاج الدين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن منظمة الصحة العالمية صنفت Eg5 أنه متحور جديد يثير الاهتمام لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الاخرى بمعنى أنه ينتشر ويصيب عدد أكثر من الأشخاص.



وذكر الدكتور تاج الدين، أنه فى كل الأحوال فإن الوقاية مهمة جدا، موضحا أن فيروس كورونا أحد الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى وهناك مجموعة من الفيروسات تصيب الجهاز التنفسى منها الإنفلونزا.



وقال إن كل الفيروسات لديها القدرة على التحور حتى تستطيع أن تتعامل مع مقاومة جسم الإنسان موضحا أنه حتى فيروس الإنفلونزا العادي يتحور.



وأضاف تاج الدين أنه فى ظل وجود تحورات كورونا والفيروسات التنفسية الأخرى فيجب علينا الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بتلك الفيروسات.



يذكر أن متحور Eg5 أو إيريس ظهر فى فبراير الماضى وهو متحور عن أوميكرون السائد عالميا، حيث أبلغت أكثر من 50 دولة حول العالم بوجود إصابات لديها بمتحور إيريس، أهمها الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا وكندا وفرنسا وإسبانيا.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تعقب العديد من المتحورات لفيروس كورونا بما فى ذلك متحورت EG.5 أو ما يعرف باسم «إيريس».



وحسب منظمة الصحة العالمية فان أعراض متحور كورونا الجديد والذي يعرف باسم Eg5 تتمثل فى السخونة والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسم والعضلات و الشعور بالتعب والإسهال.