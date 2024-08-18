سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت وزارة الدفاع البريطانية، أول قمر صناعي عسكري بريطاني يمكنه التقاط صور ومقاطع فيديو لسطح الأرض في وضح النهار بنجاح إلى الفضاء.

القمر الصناعي المتطور - الذي يحمل اسم "Tyche" - هو جزء من برنامج تابع لوزارة الدفاع (MoD) يهدف إلى دعم العمليات العسكرية بالإضافة إلى مراقبة الكوارث الطبيعية والبيئة، وتطوير معلومات الخرائط، وتتبع تأثير تغير المناخ، بحسب سكاي نيوز البريطانية.

تم إطلاق "Tyche" يوم الجمعة من صاروخ Falcon 9 المملوك لشركة SpaceX، التي شارك في تأسيسها الملياردير إيلون ماسك.

قالت وزارة الدفاع، إن الإطلاق هو الخطوة الأولى نحو تكوين مجموعة مستقبلية من الأقمار الصناعية التي ستسعى إلى تعزيز قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) في المملكة المتحدة.

وقالت ماريا إيجل، وزيرة المشتريات الدفاعية والصناعة: "سيوفر Tyche معلومات استخبارية أساسية للعمليات العسكرية بالإضافة إلى دعم مهام أوسع عبر الحكومة.

كما يظهر Tyche التزام المملكة المتحدة بدعم الابتكار في العلوم والتكنولوجيا، وتحفيز النمو في هذا القطاع ودعم الوظائف ذات المهارات العالية في المملكة المتحدة.

تم تصميم Tyche وبناؤه في المملكة المتحدة من خلال عقد بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني تم منحه لشركة Surrey Satellites Technology Limited (SSTL)، وهو الأول الذي تمتلكه وزارة الدفاع بشكل كامل.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن استخدام الفضاء "ضروري للعمليات العسكرية".

تلقت شركة SSTL الإشارات الأولى من Tyche بعد بضع ساعات من الإطلاق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، مما يؤكد نجاح الإطلاق.

سيعمل القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 150 كجم في مدار أرضي منخفض على مدار عمره الافتراضي البالغ خمس سنوات.

وقال اللواء بول تيدمان، قائد الفضاء البريطاني: "هذا يوم رائع للفضاء البريطاني، لقد أظهر الإطلاق الناجح لـ Tyche أن قيادة الفضاء البريطانية، وشركاءها الأساسيين عبر الدفاع والصناعة، يمكنهم بسرعة تحويل مفهوم إلى تقديم قدرة قمر صناعي في المدار".