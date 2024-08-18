ما أهداف زيارة بلينكن إلى إسرائيل اليوم؟

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، اليوم الأحد، في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن ينهي الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من 10 أشهر.

• الزيارة العاشرة لوزير الخارجية الأمريكي للمنطقة منذ بدء حرب غزة

وتأتي زيارة بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر من العام الماضي بعد أيام من طرح الولايات المتحدة مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان مصر وقطر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويشير المسئولون الأمريكيون إلى وجود تفاؤل جديد بإمكانية إتمام الاتفاق، ولكنهم حذروا أيضاً من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسئولين كبار آخرين.

وتجري المفاوضات في ظل مخاوف من تصعيد إقليمي، إذ تهدد إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بطهران في 31 يوليو الماضي.

وحذرت واشنطن إيران مراراً وتكراراً من المضي قدماً في أي عمل للثأر ضد إسرائيل. وقال مسئول أمريكي إن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى عواقب "كارثية"، وخاصة بالنسبة لإيران.

• دعم أوروبي لمحادثات وقف إطلاق النار

وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن دعمهم لمحادثات وقف إطلاق النار الجارية، وحثوا جميع الأطراف على تجنب أي "عمل تصعيدي".

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق هذا الأسبوع، قبل أن يجتمع كبار المسئولين مرة أخرى في القاهرة، بهدف الانتهاء من الاتفاق في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وعبر فريق التفاوض الإسرائيلي، أمس، عن "تفاؤل حذر" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس نتنياهو.

وقالت حركة حماس، إن إسرائيل أضافت شروطاً في محادثات وقف إطلاق النار، واتهمت نتنياهو باستخدامها لعرقلة الجهود.