قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تكريم الفنانة المغربية سعاد خويي في حفل افتتاح الدورة الأربعين من المهرجان، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2024، ويرأس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

وتعد سعاد خويي، من أبرز الفنانات المغربيات، حيث تخرجت من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وتعمل كممثلة في المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، وهي عضو في فرقة المسرح الوطني، وأستاذة في التعليم الفني، كما تشغل منصب نائبة رئيس مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف.

واشتهرت سعاد خويي بأدائها المتميز على خشبات المسرح، حيث برعت في تقديم الأدوار الكلاسيكية العالمية والمغربية، مثل "رجل برجل" (بريشت) إخراج أحمد بدري، دور بكبك (حازت بها على جائزة أحسن ممثلة)، "روميو وجوليت" (شكسبير) إخراج عبد الواحد عزري، دور جوليت، "الملك لير" (شكسبير) إخراج سامر جمال الدين، دور ريجان، و"الأعزب" (إيفان تورجينيف) إخراج جمال الدين الدخيسي.

كما حققت نجاحًا كبيرًا في التلفزيون، حيث شاركت في العديد من الأعمال الكوميدية والتراجيدية، مثل "الثمن" لشكيب بن عمر، "شجرة الزاوية" لمحمد منخار، "من دار لدار" لمحمد ملين، "شهادة ميلاد" لحميد زيان وإلهام العلمي، "بنات العساس" لإدريس الروخ، "جريت أو جاريت" للميس خيرات، "حياة جديدة" لعلي الطاهري، "العام طويل" لسعيد أزر، و"اش هذا" لصفاء بركة.

فيما شاركت في أعمال سينمائية مثل "البحث عن زوج امرأتي" لمحمد عبد الرحمن التازي، "واش عقلتي على عادل؟" لمحمد زين الدين، "عودة الابن" لمحمد بولان، "نانسي والوحش" لمحمد فريطس، "أناتو" لفاطمة بوبكدي، "أنماليا" لصوفيا العلوي، و"القصبة" لماريو، وأفلام تلفزيونية مثل "الملف الأزرق" لمحمد لطفي، "التائه" لمحمد لطفي، "عائدون"، "مهمة خاصة"، "مسحوق الشيطان" لعز العرب العلوي، "عودة منصور" لسعيد بن تاشفين، و"طريق الليسي" ليوسف داني.

وحظيت سعاد خويي بالعديد من التكريمات في المهرجانات العربية، من بينها مهرجان التلفزيون والسينما بلبنان، والمهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط، كما شاركت كعضو في لجان التحكيم في العديد من المهرجانات العربية، بما في ذلك مهرجان الإسكندرية الدولي.