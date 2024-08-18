جيش الاحتلال: قوات الفرقة 98 تواصل تعميق العملية العسكرية في خان يونس ودير البلح

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الفرقة 98 تواصل تعميق العملية العسكرية في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن الطائرات الحربية هاجمت ودمرت منصات إطلاق صواريخ جاهزة للإطلاق في منطقة خان يونس.

وأشار إلى أن قوات الفرقة 162 تواصل العمل في منطقة رفح فوق الأرض وتحتها، زاعمًا أن قوات لواء ناحال قضت على مجموعة من المسلحين.

وادعى أن «القوات هاجمت بنى تحتية تابعة للمقاومة في غزة، وعثرت على أسلحة من بينها رشاشات وأسلحة كلاشينكوف وقنابل يدوية ومعدات عسكرية».

واستشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة تركز على منطقة الوسط، في اليوم الـ317 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية بشارع المزرعة في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين هم أم وأبناؤها الستة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الثقيلة، صوب منازل المواطنين في حيي الصبرة، والزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على الحيين، وغارات من طائرات الاحتلال الحربية.

ونقل مسعفون من الهلال الأحمر، شهيدة وعدة إصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة جودة في حي الصبرة بمدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشار شهود عيان إلى أن طائرة مسيرة «كوادر كبتر» ألقت قنبلة متفجرة في محيط مسجد الإيمان بحي الصبرة في مدينة غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا»، إن فرق الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 4 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف شقتين سكنيتين لعائلتي طبيل وأبو قرع بعمارة الزيان في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال القطاع.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين.