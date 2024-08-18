وزير الري: مستعدون للتعاون مع نقابة المهندسين لتدريب مهندسي الوزارة وتطويرهم

أكد وزير الري هاني سويلم، أن الجميع يرغب في رفع جودة ومهارات المهندس المصري، ودوره المحوري في سوق العمل، والدور المحوري للنقابة.

وخلال كلمته بمؤتمر التعليم الهندسي الذي نظمته نقابة المهندسين اليوم، أوضح سويلم أنه إذا كنا نتحدث عن ضعف في مستوى المهندس، فهذا تراكم سنوات وليس نتيجة خلل في السنوات الأخيرة، وعدد المهندسين الذين طلبتهم وزارة الري لا يزال لم يتم تغطيته بعد.

وأضاف: "متطلبات سوق العمل تتغير، ووزارة الري حاليا تطرح فكرة الجيل الثاني من مهندسي الري، فحين نتحدث عن منشآت على طول مجرى نهر النيل، أو عن التغيرات المناخية، هذه الأمثلة أو غيرها؛ كل ذلك يحتاج متطلبات جديدة".

وأكمل: "بعض الأمور الجديدة التي تدخل على سوق العمل، يتم العمل عليها من خلال وزارة التعليم العالي، ونحن في وزارة الري لا نعمل على الري فقط ولكن على الموارد المائية كذلك لذلك نحن بحاجة لتطوير في نوع الخريج".

وقال: "نتحدث عن الري الحديث ولا نزال نعتبر أن الري بالتنقيط ري حديث، وغيره من الأمثلة، ولكن نحن كوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع النقابة لتدريب مهندسين الوزارة وتطويرهم".

وأضاف: "نحن بحاجة للعمل على إدخال البيزنس في مجال المياه من حيث صيانة الأجهزة وغيرها، والشركات البسيطة والمتوسطة لتطوير عمليات الري ودراسة المياه الجوفية وتقديرها، كل هذه خبرات يحتاجها سوق العمل بحاجة لتطوير المنظومة لتتواكب معه".