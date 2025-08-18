الموفد الأمريكي إلى سوريا: واشنطن لا تمارس أي تهديد بشأن نزع سلاح حزب الله

شدد الموفد الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، اليوم الاثنين، على أن بلاده "لا تحمل أي تهديدات" في مسألة نزع سلاح "حزب الله" في لبنان، مشيرًا إلى وجود "تعاون" من جميع الأطراف في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء الموفد الأمريكي إلى سوريا، الرئيس اللبناني جوزاف عون، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت.

وقال باراك، إن نزع سلاح حزب الله "لمصلحة الشيعة وليس ضدهم، وفي الأسابيع المقبلة سنرى تقدما من حيث الحياة الأفضل للشعب اللبناني".

وفي إجابة على سؤال صحفي حول خطوات قد تتخذها بلاده في حال عدم سحب السلاح وفق القرار الحكومي اللبناني الأخير، زاد: "لا نحمل أي تهديدات بخصوص نزع سلاح حزب الله وهناك تعاون من الجميع".

وأضاف: "الحكومة اللبنانية قامت بالخطوة الأولى، والآن على إسرائيل أن تقوم بخطوة في المقابل".

وأكد أن "إيران شريكة في قضية نزع سلاح حزب الله"، مشددًا على مساعي واشنطن لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

من جانبه أكد عون، لباراك، ضرورة المزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق التي استهدفتها إسرائيل.

وقال عون، أمام باراك، ونائب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس: "المطلوب الآن هو التزام الأطراف الأخرى (في إشارة لإسرائيل) بمضمون ورقة الإعلان المشتركة"، دون مزيد من التفاصيل، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

والأحد، بدأ المبعوثان الأمريكيان توماس باراك ومورجان أورتاجوس، زيارة غير محددة المدة لبيروت تتضمن لقاء باراك بعون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة.