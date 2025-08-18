شبكة نيوزماكس الإخبارية تدفع 67 مليون دولار لتسوية قضية تشهير بشأن انتخابات 2020

وافقت شبكة نيوزماكس الإخبارية المحافظة على دفع 67 مليون دولار لتسوية قضية تشهير تتعلق بمزاعم كاذبة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020 .

وستدفع شبكة نيوزماكس الإخبارية المحافظة 67 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها بالتشهير بشركة تصنيع معدات تصويت من خلال نشر مزاعم كاذبة حول خسارة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2020، وفقا لوثائق تم تقديمها اليوم الاثنين.

وتأتي هذه التسوية بعد أن دفعت قناة فوكس نيوز 787.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية مماثلة في عام 2023، ودفعت نيوزماكس، وفقا لما جاء في أوراق المحكمة، مبلغ 40 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير تتعلق بشركة أخرى لتصنيع آلات التصويت وهي شركة سمارت ماتيك، التي كانت أيضا هدفا لنظريات المؤامرة المؤيدة لترامب على الشبكة.