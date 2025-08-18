العراق والولايات المتحدة يبحثان ملف النفط بإقليم كردستان

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد ستيفن فاجن، ملف النفط في إقليم كردستان شمال البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة بغداد مساء الأحد، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وقالت الوزارة، إن الجانبين بحثا مسار العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بدور الشركات النفطية الأمريكية العاملة في العراق.

وتناولا "القضايا العالقة بين شركات النفط العاملة في إقليم كردستان، وسبل معالجتها بما يتيح استئناف تصدير النفط من الحقول النفطية في الإقليم.

وتطرق الجانبان، إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض فاجن موقف الحكومة الأمريكية من المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفق المصدر ذاته.

وفي يوليو الماضي، أعلن العراق، التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد؛ لحل الخلافات بشأن صادرات الإقليم من النفط الخام.

جاء ذلك تمهيدا لاستئناف صادرات الإقليم من النفط المتوقفة منذ أكثر من عامين؛ ما أدى إلى خسائر تقدر بـ25 مليار دولار، بحسب ما أعلنته حكومة الإقليم في يونيو الماضي.

ويُعد الاتفاق، بمثابة انفراجة في الأزمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في ملف حقوق تحصيل عائدات الأخير من صادرات النفط، والتي تسببت في 25 مارسر 2023، في توقف تلك الصادرات.