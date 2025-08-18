وزير الخارجية الألماني: وجود قوات غربية في أوكرانيا سيُثقل كاهلنا

أعرب وزير الخارجية يوهان فاديفول، عن شكوكه بشأن إمكانية نشر جنود ألمان في أوكرانيا لتحقيق ضمانات أمنية غربية ضد الهجمات الروسية.

وقال الوزير في تصريحات للمدونة الصوتية "تيبول توداي" إن هذا "سيُثقل كاهل ألمانيا على الأرجح"، كما وصف الأمر بأنه "مسألة بعيدة".

وأكد فاديفول أن ألمانيا تركز على أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) بصورة أكثر من أي دول أخرى من الحلفاء، مشيرا إلى أن ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي يوجد لها فرقة متمركزة جاهزة للقتال في ليتوانيا. وقال: "هذا لا يعني أننا لا نستطيع دعم أوكرانيا عسكريا وتقنيا بطرق أخرى".

وقبيل محادثات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، أكد فاديفول تمسك بلاده بأن أوكرانيا وحدها هي من تقرر ما إذا كانت مستعدة للتنازل عن أراضيها، وتحت أي شروط، وقال: "بالطبع، لا يمكنها قبول ذلك إلا إذا كانت من ناحية أخرى متأكدة أيضا من أن هجوما روسيا كهذا لن يتكرر. وأن هناك ضمانات أمنية".

وفي الوقت نفسه، أكد فاديفول أن الدور القيادي الضروري لألمانيا له طابع سياسي، مشيرا إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس نجح في الجمع بين جميع الأوروبيين وتوحيدهم، حتى في حشد المصالح والمواقف المختلفة خلف أوكرانيا، وقال فاديفول: "لم يكن هذا هو الحال دائما".