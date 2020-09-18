أكد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، أنه من الرائع استمرار جاك جريليتش صانع ألعاب الفريق مع الفيلانز، متحدثا عن مواجهة شيفيلد يونايتد المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات البريميرليج.

وأثير الكثير من التكهنات حول مستقبل جريليتش مع الفيلانز، وتم ربطه بمانشستر يونايتد، ولكن اللاعب استمر مع فريقه، وأعرب المدير الفني عن سعادته بذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة شيفيلد.

وقال سميث في المؤتمر الصحفي لمباراة شيفيلد المقرر لها يوم الإثنين المقبل:« فريق شيفيلد يونايتد قدم موسم رائع، أعتقد أنهم فاجأوا الكثير من الفرق، نعرف مدى إمكانياتهم الجيدة».

وعن جريليتش قال:« كان هناك الكثير من التكهنات حول جاك جريليش، قدم موسما رائعا الموسم الماضي، واستمراره مع الفريق من ضمن الأخبار الرائعة.

أما عن إيميليانو مارتينز الحارس المنضم حديثا لصفوف أستون فيلا:«جاهز للعب، فقد لعب ضدنا منذ أسبوعين، ولعب كذلك في مباراة الدرع الخيرية».