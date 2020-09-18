أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، إلغاء الحجر الفندقي للمسافرين القادمين من الخارج، واستبداله بالحجر المنزلي بداية من 23 سبتمبر أيلول الجاري، فيما سجلت المملكة أعلى حصيلة إصابات يومية منذ ظهور الوباء في البلاد.



جاء إعلان الحكومة الأردنية، بعد نحو أسبوع من إعادة فتح المطارات وبدء استقبال الرحلات المُنتظمة، حيث استقبل الأردن أولاها في 8 سبتمبر أيلول الجاري .



ومنذ بدء تسيير رحلات الطيران الدولية، استقبل الأردن قرابة 4300 مسافر قدموا من 9 وجهات، هي: الإمارات وتركيا وقطر والنمسا، إضافة إلى اليمن وأوكرانيا وإيطاليا والبحرين والعراق، على متن 80 رحلة جوية، فيما غادر المملكة منذ ذلك الوقت نحو 7 آلاف مسافر، بحسب ما أعلن وزير النقل الأردني خالد سيف.

وقال سيف، في إيجاز صحفي، الخميس، بثته محطات التليفزيون الرسمية، إن الحكومة أوقفت الحجر الفندقي وستستبدله بالحجر المنزلي، وفقا لعدة اشتراطات، أولها إجراء فحص PCR بنتيجة سلبية ، لكل القادمين و عبر التسجيل في منصة visit jordan، وكذلك نتيجة سلبية لفحص ثان عند الوصول إلى مطارات المملكة.

وبحسب تصنيفات الدول، قال سيف إن القادمين من الدول المُصنفة "حمراء" تبعا لانتشار الوباء فيها، سيحصلون على سوار إلكتروني في المطار وسيحجرون منزليًا لمدة أسبوع بعد التأكد من سلبية نتائجهم، على أن يخضعوا للمراقبة من الحكام الإداريين. ومثلهم القادمون من الدول الصفراء، لكن دون سوار إلكتروني.

وبشأن القادمين من الدول الخضراء، سيكون عليهم الانتظار في المطار لحين ظهور نتائج الفحوصات الجديدة، ثم يدخلون البلاد دون حجر منزلي أو سوار إلكتروني.

وحسب وزير النقل الأردني، يتوجب على المسافرين خلال تسجيلهم الإلزامي عبر المنصة الحكومية (الخاصة بطلبات السفر ورفع نتائج الفحوصات المخبرية) الحصول على كود خاص للصعود إلى الطائرة، ليسهل عليهم الإجراءات والتحقق من سجلاتهم الصحية، وتنظيم عملية الفحوصات والبيانات الشخصية.

وسيخضع المصابون بفيروس كورونا، القادمين من تلك الدول، للعزل الصحي، بحسب وزير النقل الذي لم يدل بتفاصيل حول مدد العزل.

ويطبق البروتوكول الصحي في كل من مطاري الملكية علياء الدولي بالعاصمة عمَان والملك الحسين بمحافظة العقبة جنوبي البلاد.

وقال المسؤول الحكومي إن هذه الآليات من شأنها تسهيل عودة الأردنيين، وحماية صحتهم وصحة المجتمع.

ويعيد الأردن تصنيف الدول كل 14 يومًا، ضمن المناطق الحمراء والصفراء والخضراء.

من جهته، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، في الإيجاز الصحفي، تسجيل 279 إصابة بفيروس كورونا، الخميس. وهي الحصيلة الأعلى منذ ظهور الوباء في البلاد، ليزيد العدد التراكمي عن 4 آلاف إصابة مع 26 حالة وفاة .