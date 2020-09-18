 البرلمان الألماني يوافق على استثمارت بالمليارات لتطوير ألفي مستشفى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان الألماني يوافق على استثمارت بالمليارات لتطوير ألفي مستشفى

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 11:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 11:35 ص

وافق البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الجمعة، على ضخ استثمارات حكومية بالمليارات في نحو ألفي مستشفى في ألمانيا، بعيدا عن أزمة جائحة كورونا.

وبفضل أصوات الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر، أقر البرلمان اليوم مشروع القانون الذي طرحه وزير الصحة ينس شبان.

وبموجب القانون الجديد، ستضخ الحكومة الألمانية استثمارات بقيمة 3 مليارات يورو، حتى تتمكن المستشفيات من توفير رعاية أفضل لمرضى الطوارئ، إلى جانب المضي قدما في الرقمنة وتحسين الأمن المعلوماتي للمستشفيات.

ومن المقرر أن تسهم الولايات الألمانية باستثمارات إضافية بقيمة 3ر1 مليار يورو.

وامتنع حزبا اليسار والخضر عن التصويت، بينما صوت حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ضد مشروع القانون.

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